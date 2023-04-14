米Ｂ５２が韓国上空展開 北朝鮮に抑止力誇示
2023年04月14日19時30分
【ソウル時事】韓国国防省は１４日、米軍のＢ５２戦略爆撃機が韓国上空に展開し、米韓空軍で合同訓練を行ったと発表した。Ｂ５２は核兵器を搭載可能で、朝鮮半島への展開は５日以来。１３日に新型とされる大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射した北朝鮮に、抑止力を誇示した。
米Ｂ５２が韓国上空展開 北朝鮮に抑止力誇示
2023年04月14日19時30分
【ソウル時事】韓国国防省は１４日、米軍のＢ５２戦略爆撃機が韓国上空に展開し、米韓空軍で合同訓練を行ったと発表した。Ｂ５２は核兵器を搭載可能で、朝鮮半島への展開は５日以来。１３日に新型とされる大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射した北朝鮮に、抑止力を誇示した。
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