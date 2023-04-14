古市と支配下契約 プロ野球・西武
2023年04月14日18時16分
西武は１４日、古市尊捕手（２０）と支配下選手契約を結んだと発表した。古市はエスコンフィールド北海道で会見し、「一日でも早く活躍できるように頑張りたい」と抱負を語った。背番号は１２５から６５に変わる。四国アイランドリーグｐｌｕｓの徳島から育成ドラフト１位で昨季入団した。
古市と支配下契約 プロ野球・西武
2023年04月14日18時16分
西武は１４日、古市尊捕手（２０）と支配下選手契約を結んだと発表した。古市はエスコンフィールド北海道で会見し、「一日でも早く活躍できるように頑張りたい」と抱負を語った。背番号は１２５から６５に変わる。四国アイランドリーグｐｌｕｓの徳島から育成ドラフト１位で昨季入団した。
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