東京は「総合的に検討」 大阪ＩＲ認定で―小池知事
2023年04月14日18時27分
政府が大阪府と大阪市のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）整備計画を認定したことに関連し、東京都の小池百合子知事は１４日の定例記者会見で、都としてのＩＲ誘致の是非について「メリット、デメリットそれぞれあるので、総合的に検討している」と改めて従来の立場を説明した。
東京は「総合的に検討」 大阪ＩＲ認定で―小池知事
2023年04月14日18時27分
政府が大阪府と大阪市のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）整備計画を認定したことに関連し、東京都の小池百合子知事は１４日の定例記者会見で、都としてのＩＲ誘致の是非について「メリット、デメリットそれぞれあるので、総合的に検討している」と改めて従来の立場を説明した。
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