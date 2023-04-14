政府が大阪府と大阪市のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）整備計画を認定したことに関連し、東京都の小池百合子知事は１４日の定例記者会見で、都としてのＩＲ誘致の是非について「メリット、デメリットそれぞれあるので、総合的に検討している」と改めて従来の立場を説明した。