東京、新たに１２１５人感染 前週比８２人増―新型コロナ
2023年04月14日17時06分
東京都は１４日、新たに１２１５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ８２人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人減の４人だった。
東京、新たに１２１５人感染 前週比８２人増―新型コロナ
2023年04月14日17時06分
東京都は１４日、新たに１２１５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ８２人増加した。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日比２人減の４人だった。
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