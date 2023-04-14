【出場選手登録】▽ヤクルト・太田賢吾内野手▽巨人・山瀬慎之助捕手、ウォーカー外野手▽中日・味谷大誠捕手、石川昂弥内野手

【同抹消】▽巨人・メンデス投手、岸田行倫捕手、松田宣浩内野手（再登録は２４日以降）