参院選挙制度、専門委が説明聴取
2023年04月14日16時09分
与野党各会派でつくる参院改革協議会の選挙制度に関する専門委員会は１４日、国会内で２回目の会合を開いた。参院の選挙制度について事務局の説明を聴取。次回は「１票の格差」を巡る最高裁判決を議題とすることで合意した。
委員会に先立ち、協議会も開催。事務局からオンライン審議の課題などを聴いた。
参院選挙制度、専門委が説明聴取
2023年04月14日16時09分
与野党各会派でつくる参院改革協議会の選挙制度に関する専門委員会は１４日、国会内で２回目の会合を開いた。参院の選挙制度について事務局の説明を聴取。次回は「１票の格差」を巡る最高裁判決を議題とすることで合意した。
委員会に先立ち、協議会も開催。事務局からオンライン審議の課題などを聴いた。
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