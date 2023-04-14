１４日の夕刊（都内最終版）
2023年04月14日15時17分
◆大阪ＩＲ 政府が認定 ２９年開業目標 首相「観光立国へ重要」
◆陸自ヘリか 海底で発見 伊良部島沖 複数の人影情報
◆北発射「新型ＩＣＢＭ」 朝鮮中央通信 固体燃料式「火星１８」
◆学校出席停止７日→５日に コロナ５類移行、行動の目安 政府、感染者発表は週１回
◆米機密流出 州兵を逮捕 ２１歳 ネット仲間に共有 容疑でＦＢＩ
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