円相場、１３２円４１～４２銭 １４日正午現在
2023年04月14日12時11分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３２円４１～４２銭と、前日（１３３円０２～０２銭）に比べ６１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３２円４１～４２銭 １４日正午現在
2023年04月14日12時11分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３２円４１～４２銭と、前日（１３３円０２～０２銭）に比べ６１銭の円高・ドル安となった。
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