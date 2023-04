南寧、中国--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ベトナムのITサービスプロバイダー大手のFPTソフトウェアは、世界65番目の拠点として、広西チワン族自治区南寧市にニアショア開発センターを新設したことを発表しました。この開発センターは、同社の成長戦略の一環として、特に自動車業界産業における10億人規模の市場へのサービス提供を強化するものです。

FPT Software representatives and distinguished guests at Nearshore Development Center Opening Ceremony in Nanning, China (Photo: Business Wire)