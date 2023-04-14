新型コロナウイルス感染者の療養期間について、加藤勝信厚生労働相は１４日、感染症法上の位置付けが５類に移行する５月８日以降、現在は７日間となっている目安を５日間に短縮すると発表した。感染した児童生徒に対する出席停止措置も同様に短縮し、文部科学省が省令を改正する方針。