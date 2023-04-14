横浜銀、神奈川銀へのＴＯＢ成立 ９５億円、完全子会社化へ
2023年04月14日09時01分
横浜銀行は１４日、第二地方銀行の神奈川銀行（横浜市）へのＴＯＢ（株式公開買い付け）が１３日付で成立したと発表した。買収総額は９５億円。横浜銀による神奈川銀株式の保有割合は８４．６３％となる。６月ごろに完全子会社化する。
横浜銀、神奈川銀へのＴＯＢ成立 ９５億円、完全子会社化へ
2023年04月14日09時01分
横浜銀行は１４日、第二地方銀行の神奈川銀行（横浜市）へのＴＯＢ（株式公開買い付け）が１３日付で成立したと発表した。買収総額は９５億円。横浜銀による神奈川銀株式の保有割合は８４．６３％となる。６月ごろに完全子会社化する。
こんな記事も
経済用語
経済
スリランカ債権国会合が発足 日本主導、中国にも呼び掛け(04/14 09:17)
円相場、１３２円４９～５０銭 １４日午前９時現在(04/14 09:08)
横浜銀、神奈川銀へのＴＯＢ成立 ９５億円、完全子会社化へ(04/14 09:01)
大阪ＩＲ計画を初認定 長崎は審査継続―政府(04/14 08:43)
主幹事の「優越的地位」にくぎ ＩＰＯ巡り改善促す―公取委(04/14 07:55)
日本システムバンク、きょう名証メイン上場 駐車場管理(04/14 07:13)
チャットＧＰＴ、政府が活用検討 国会答弁も、情報取り扱いに課題―Ｇ７でＡＩ対応議論(04/14 07:09)
タイ米通商代表が来週訪日 ＩＰＥＦ、供給網で連携(04/14 06:59)
成果文書の策定見送り 対ロで溝、Ｇ２０財務相会議が閉幕(04/14 06:57)
Ｇ２０、世界経済の下振れ警戒 Ｇ７「金融安定へ行動」(04/13 20:31)
東芝、地裁決定不服で控訴 旧経営陣への賠償請求(04/13 19:32)
〔新規公開〕楽天銀、２１日東証プライム上場 ネット専業銀行(04/13 19:26)
ファーストリテが過去最高益 海外好調で―２月中間決算(04/13 19:09)
半導体規制で日本に懸念 大使に伝達―中国(04/13 18:46)
ラピダス社長、道知事と会談 新工場建設で意見交換(04/13 18:29)
ＥＮＥＯＳＨＤ、ミャンマーから完全撤退(04/13 17:35)
空飛ぶクルマ、個人に販売 ２億円から、２５年以降納品―スカイドライブ(04/13 17:20)
東電値上げ「影響甚大」 反対相次ぐ―経産省公聴会(04/13 17:15)
〔決算〕松屋、今期連結営業益３．５倍予想 免税売上高の伸長で(04/13 17:11)
ぴあ、９％賃上げ 士気向上へ初任給は１２％(04/13 17:11)
円相場、１３３円０２～０２銭 １３日午後５時現在(04/13 17:07)
みずほ証券を初注意 株式公開価格「不当設定」―新規上場に不利益か・公取委(04/13 16:34)
〔新規公開〕エキサイトＨＤ、１９日スタンダード上場 ポータルサイト運営(04/13 15:53)
製粉３社、業務用小麦粉値上げ ６月、政府価格上昇で(04/13 15:21)
７４円高の２万８１５６円９７銭 １３日の平均株価(04/13 15:07)
三菱商事、京大の起業支援に６億円寄付(04/13 14:40)
健康保険法改正案が衆院通過 ７５歳保険料引き上げ(04/13 13:35)
丸紅、米フードテック支援企業に出資 日本企業の米国進出支援(04/13 12:11)
円相場、１３３円２４～２５銭 １３日正午現在(04/13 12:07)
２５円高の２万８１０８円６７銭 １３日午前の平均株価(04/13 11:40)
ビジネスワイヤ
PR TIMES