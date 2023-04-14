首相動静（４月１４日）
2023年04月14日08時35分
午前７時３９分、公邸発。同４０分、官邸着。
午前７時４７分から同５５分まで、特定複合観光施設区域整備推進本部。
午前８時１分から同９分まで、閣議。同１４分から同２７分まで、花粉症に関する関係閣僚会議。
首相動静（４月１４日）
2023年04月14日08時35分
午前７時３９分、公邸発。同４０分、官邸着。
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午前８時１分から同９分まで、閣議。同１４分から同２７分まで、花粉症に関する関係閣僚会議。
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