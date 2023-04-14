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〔朝日〕北朝鮮、ＩＣＢＭ級発射 防衛省「当初、北海道に落下可能性」 Ｊアラート発出後修正通知

〔毎日〕北朝鮮ミサイルでＪアラート 「北海道周辺」２０分後訂正▽「空振り」覚悟 精度に課題 領域内落下「予測」は初

〔読売〕不明ヘリか 海底で発見 伊良部島北側 内部に１人情報 自衛隊詳しく調査へ

〔日経〕国家公務員、週休３日拡大 事情問わず 働き方多様に 人事院勧告へ 「霞が関離れ」歯止め

〔産経〕北 新型ＩＣＢＭ発射か 統幕長 日本領域 初の落下予測 Ｊアラート発出、のち訂正▽レーダーから消失 情報錯綜

〔東京〕「原発６０年超」推進側が誘導 エネ庁、規制庁に改正条文案 本紙情報公開請求で判明▽提示 首相指示の翌日

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