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１４日の朝刊（都内最終版）☆１

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１４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月14日06時59分

【１面トップ】
〔朝日〕北朝鮮、ＩＣＢＭ級発射　防衛省「当初、北海道に落下可能性」　Ｊアラート発出後修正通知
〔毎日〕北朝鮮ミサイルでＪアラート　「北海道周辺」２０分後訂正▽「空振り」覚悟　精度に課題　領域内落下「予測」は初
〔読売〕不明ヘリか　海底で発見　伊良部島北側　内部に１人情報　自衛隊詳しく調査へ
〔日経〕国家公務員、週休３日拡大　事情問わず　働き方多様に　人事院勧告へ　「霞が関離れ」歯止め
〔産経〕北　新型ＩＣＢＭ発射か　統幕長　日本領域　初の落下予測　Ｊアラート発出、のち訂正▽レーダーから消失　情報錯綜
〔東京〕「原発６０年超」推進側が誘導　エネ庁、規制庁に改正条文案　本紙情報公開請求で判明▽提示　首相指示の翌日
【他の１面独自記事】
◆ふるさと納税に「隠れ経費」　寄付後の費用　国報告の対象外　「５割」超す自治体も（朝日）
【共通ニュース】
◆「金融安定へ適切な行動」　Ｇ７財務相　共同声明
◆基地勤務の男関与か　米機密文書流出　写真数百枚投稿
◆民主主義再生「党派超えて」　令和臨調議連８５人で発足
◆自衛隊明記巡り討議　衆院憲法審　各党、意見分かれ
◆７５歳負担増　今国会成立へ　衆院通過　医療保険料、４割が対象（続）

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