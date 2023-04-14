【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク外国為替市場では、米インフレ指標の低下を手掛かりに円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３２円台半ばに上昇した。午後５時現在は１３２円５３～６３銭と、前日同時刻比６１銭の円高・ドル安。