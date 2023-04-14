【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、米国のインフレが減速しているとの観測から、早期の利上げ停止への期待が高まり、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３８３．１９ドル高の３万４０２９．６９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３６．９３ポイント高の１万２１６６．２７で引けた。