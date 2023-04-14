北朝鮮ミサイルを非難 国連総長
2023年04月14日04時43分
【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は１３日、報道官を通じ、北朝鮮による同日の弾道ミサイル発射を「強く非難する」との声明を発表した。
グテレス氏は「北朝鮮がまたもや長距離の弾道ミサイルを発射した」と指摘。北朝鮮に対し、弾道ミサイル発射を禁じた対北朝鮮安保理決議の順守や対話の再開を要請した。
北朝鮮ミサイルを非難 国連総長
2023年04月14日04時43分
【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は１３日、報道官を通じ、北朝鮮による同日の弾道ミサイル発射を「強く非難する」との声明を発表した。
グテレス氏は「北朝鮮がまたもや長距離の弾道ミサイルを発射した」と指摘。北朝鮮に対し、弾道ミサイル発射を禁じた対北朝鮮安保理決議の順守や対話の再開を要請した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル