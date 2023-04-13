【ニューヨーク時事】１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、低調な米経済指標を受けて円買い・ドル売りが強まり、円相場は１ドル＝１３２円台半ばに上昇した。午前９時現在は１３２円５０～６０銭と、前日午後５時比６４銭の円高・ドル安。