西村が危険球退場 プロ野球・ロッテ
2023年04月13日21時25分
ロッテの西村天裕投手は１３日、西武３回戦（県営大宮）の六回に柘植の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。
西村が危険球退場 プロ野球・ロッテ
2023年04月13日21時25分
ロッテの西村天裕投手は１３日、西武３回戦（県営大宮）の六回に柘植の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。
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