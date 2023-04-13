頓宮は頭部打撲 プロ野球・オリックス
2023年04月13日21時16分
オリックスは１３日、頓宮裕真捕手が仙台市内の病院で頭部打撲と診断されたと発表した。１２日の楽天２回戦（楽天）の八回に頭部に死球を受け、途中交代していた。
頓宮は頭部打撲 プロ野球・オリックス
2023年04月13日21時16分
オリックスは１３日、頓宮裕真捕手が仙台市内の病院で頭部打撲と診断されたと発表した。１２日の楽天２回戦（楽天）の八回に頭部に死球を受け、途中交代していた。
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