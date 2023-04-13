阪神は１―１の四回に渡辺諒のソロで勝ち越し。五回には近本の犠飛と相手の暴投で２点を加えた。西純は要所を締め、６回１失点で今季初勝利。湯浅が５セーブ目。巨人は横川が５回４失点。打線も２桁安打ながら１得点に終わった。