女子Ｓ Ｐを終えた三原は表情を曇らせた。連続ジャンプでルッツが抜けて２回転になるなど、精彩を欠いて５位。「自分の弱さが出てしまった」と声を落とした。

演じた「戦場のメリークリスマス」は、先月亡くなった坂本龍一さんの代表作。三原にとって「すごく大好きなプログラム」。不完全燃焼だったが、印象的なピアノの旋律に合わせて思いを込めて滑った。「これ以上悔しい思いはしたくない。自分の体がどうなろうと、完璧なフリーでシーズンを締めくくりたい」と誓った。