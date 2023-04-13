「令和臨調」連携で超党派会議
2023年04月13日20時44分
産学の有識者による「令和国民会議（令和臨調）」と連携し、日本が抱える構造的課題の解決を目指すため、与野党の国会議員有志が１３日、超党派会議を立ち上げた。自民、立憲民主、公明、日本維新の会、国民民主の５党から計８５人が参加。筆頭代表世話人を務める自民党の小渕優子元経済産業相はあいさつで「希望のある国を残していく責任と覚悟を持って協力し合う」と強調した。
「令和臨調」連携で超党派会議
2023年04月13日20時44分
産学の有識者による「令和国民会議（令和臨調）」と連携し、日本が抱える構造的課題の解決を目指すため、与野党の国会議員有志が１３日、超党派会議を立ち上げた。自民、立憲民主、公明、日本維新の会、国民民主の５党から計８５人が参加。筆頭代表世話人を務める自民党の小渕優子元経済産業相はあいさつで「希望のある国を残していく責任と覚悟を持って協力し合う」と強調した。
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