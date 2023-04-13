【ロンドン時事】１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、積極的な取引が手控えられ、１ドル＝１３３円台前半で推移した。正午現在は１３３円２０～３０銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。