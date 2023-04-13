領域内落下予測は初 北ミサイル「直接的脅威」―統幕長
2023年04月13日19時36分
北朝鮮が１３日発射した弾道ミサイルについて、自衛隊制服組トップの吉田圭秀統合幕僚長は１３日の定例記者会見で、日本の領域内への落下が予測された初のケースだったと明らかにした。その上で「ミサイル発射は許されるものでなく、（落下予測場所にかかわらず）わが国に対する直接的な脅威だ」と述べた。
領域内落下予測は初 北ミサイル「直接的脅威」―統幕長
2023年04月13日19時36分
北朝鮮が１３日発射した弾道ミサイルについて、自衛隊制服組トップの吉田圭秀統合幕僚長は１３日の定例記者会見で、日本の領域内への落下が予測された初のケースだったと明らかにした。その上で「ミサイル発射は許されるものでなく、（落下予測場所にかかわらず）わが国に対する直接的な脅威だ」と述べた。
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