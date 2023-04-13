半導体規制で日本に懸念 大使に伝達―中国
2023年04月13日18時46分
【北京時事】中国商務省は１３日、王受文次官が１２日に日本の垂秀夫駐中国大使と面談し、日本の半導体輸出規制について「強い懸念」を伝えたと発表した。措置は実質的に中国を念頭に置いているとみられており、中国として改めて反発した形だ。
半導体規制で日本に懸念 大使に伝達―中国
2023年04月13日18時46分
【北京時事】中国商務省は１３日、王受文次官が１２日に日本の垂秀夫駐中国大使と面談し、日本の半導体輸出規制について「強い懸念」を伝えたと発表した。措置は実質的に中国を念頭に置いているとみられており、中国として改めて反発した形だ。
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