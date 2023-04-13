山田が登録外れる プロ野球・ヤクルト
2023年04月13日18時12分
ヤクルトの山田哲人内野手が１３日、出場選手登録を外れた。１２日のＤｅＮＡ２回戦（神宮）で下半身の異常を訴え、五回の守備から交代していた。ここまで全１１試合に出場し、打率２割２分、２本塁打、６打点、４盗塁。
山田が登録外れる プロ野球・ヤクルト
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