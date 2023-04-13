プロ野球速報 （１３日）
2023年04月13日21時02分
＜セ＞
阪 神 ４－１ 巨 人（終了、東京ドーム）
＜パ＞
ロッテ ０－２ 西 武（終了、県営大宮）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１３日）
2023年04月13日21時02分
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