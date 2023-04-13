東芝は１３日、２０１５年に発覚した不正会計を巡り、同社と株主が歴代社長ら旧経営陣１５人に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁判決を不服として控訴したと発表した。

元社長の故西田厚聡氏ら２人への請求のすべてと、元社長の佐々木則夫氏らに対する請求の一部が棄却されたことを不服とした。