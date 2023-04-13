天皇、皇后両陛下は１３日、東京都千代田区の帝国ホテルで開催された日本国際賞授賞式に出席された。

同賞は科学技術分野で優れた業績を挙げた研究者に贈られる。両陛下はマスクなしで登壇し、受賞者のスピーチに笑顔で拍手を送った。天皇陛下は「世界の人々が新型コロナウイルス感染症対策に取り組んできたように、さまざまな分野の叡智（えいち）を結集し、希望に満ちた未来が築かれていくことを願っています」とあいさつした。

式典には、光ファイバー通信の大容量化を実現した中沢正隆・東北大卓越教授（７０）や萩本和男・情報通信研究機構主席研究員（６８）ら受賞者４人が出席した。