【北京時事】中国税関総署が１３日発表した３月の輸出は、前年同月比１４．８％増の３１５６億ドル（約４２兆円）だった。前年実績を上回るのは昨年９月以来６カ月ぶり。新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策の終了で生産が活性化した。関係を深めるロシア向けが大きく伸びた一方、米国や日本向けはマイナスだった。