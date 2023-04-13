国内では１３日、新たに９１６２人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約５８０人増加した。新たな死者は１９人。重症者は６０人で前日から３人減った。



＜新型コロナウイルス最新情報＞

東京都では新たに１１８１人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ７２人増えた。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日比１人減の６人だった。