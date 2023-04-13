パ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年04月13日16時14分
【出場選手登録】▽ロッテ・江村直也捕手
【同抹消】▽楽天・阿部寿樹内野手、黒川史陽内野手▽ロッテ・松川虎生捕手▽日本ハム・北山亘基投手、福田光輝内野手（再登録は２３日以降）
パ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年04月13日16時14分
【出場選手登録】▽ロッテ・江村直也捕手
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