教員残業代、在り方議論を 給与見直しで論点―文科省会議
2023年04月13日15時29分
文部科学省は１３日、公立学校教員に残業代が支払われない仕組みの見直しについて話し合う有識者会議を開き、論点をまとめた。月給の４％を残業代の代わりに支給する現行制度に関し、割合をはじめとした在り方や、新たな手当の創設などを議論することを求めた。文科省は今後、教職員給与特別措置法の改正を含め、中央教育審議会（文科相の諮問機関）で検討する。
教員残業代、在り方議論を 給与見直しで論点―文科省会議
2023年04月13日15時29分
文部科学省は１３日、公立学校教員に残業代が支払われない仕組みの見直しについて話し合う有識者会議を開き、論点をまとめた。月給の４％を残業代の代わりに支給する現行制度に関し、割合をはじめとした在り方や、新たな手当の創設などを議論することを求めた。文科省は今後、教職員給与特別措置法の改正を含め、中央教育審議会（文科相の諮問機関）で検討する。
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