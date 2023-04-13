【エワビーチ（米ハワイ州）時事】米女子ゴルフのロッテ選手権は１２日、米ハワイ州エワビーチのホアカレイＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドで１人が競技を終了できなかった。日本勢は全員１８ホールを終え、畑岡奈紗が４バーディー、ノーボギーの６８で回って暫定３位。渋野日向子は６バーディー、１トリプルボギーの６９で暫定７位。

７２で回った勝みなみ、原英莉花は暫定３８位。野村敏京は暫定で５８位、古江彩佳、西村優菜、上原彩子は９２位と出遅れた。