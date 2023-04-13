熊本地震 ２０１６年４月１４日午後９時２６分、熊本県を震源とする地震（前震）が発生し、同県益城町で震度７を観測した。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は６．５。続いて１６日午前１時２５分にＭ７．３の本震が起き、同町と西原村で震度７を観測した。連続した地震活動で震度７を２回記録したのは観測史上初めてだった。