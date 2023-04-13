丸紅、米フードテック支援企業に出資 日本企業の米国進出支援
2023年04月13日12時11分
丸紅は１３日、フードテック企業の経営支援を手掛ける米キッチンタウンと出資契約を結んだと発表した。出資額は非公表。日本のフードテックスタートアップ企業の米国進出を支援する。
丸紅、米フードテック支援企業に出資 日本企業の米国進出支援
2023年04月13日12時11分
丸紅は１３日、フードテック企業の経営支援を手掛ける米キッチンタウンと出資契約を結んだと発表した。出資額は非公表。日本のフードテックスタートアップ企業の米国進出を支援する。
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