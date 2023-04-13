警視庁が暴力行為法違反（常習的脅迫）の疑いなどで逮捕状を取った前参院議員ガーシー（本名・東谷義和）容疑者（５１）の旅券が失効したことが１３日分かった。失効は１２日付で、同容疑者が滞在先のドバイの日本総領事館に旅券の紛失届を提出したためという。



ガーシー容疑者のＳＮＳ凍結要請 逮捕状取得後も配信―警視庁

関係者によると、東谷容疑者は今後、不法滞在状態となり、強制退去処分を受ける可能性がある。