サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１２日、マドリードほか）
2023年04月13日09時28分
▽準々決勝第１戦
Ｒマドリー ２ １―０ ０ チェルシー
ド １―０ （イングラ
（スペイン） ンド）
ＡＣミラン １ １―０ ０ ナポリ
（イタリア） ０―０ （イタリア）
（時事）
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１２日、マドリードほか）
2023年04月13日09時28分
▽準々決勝第１戦
Ｒマドリー ２ １―０ ０ チェルシー
ド １―０ （イングラ
（スペイン） ンド）
ＡＣミラン １ １―０ ０ ナポリ
（イタリア） ０―０ （イタリア）
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