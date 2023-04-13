★国民保護に関する情報：Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁） ２０２３／０４／１３ ０７：５５：１６
2023年04月13日07時56分
直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下へ避難して下さい。
ミサイルが、０８時００分頃、北海道周辺に落下するものとみられます。直ちに避難して下さい。
全土識別 全土ではない
地域（都道府県） 北海道
－－－－－－－
作成部署 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（政府）
発表組織 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁）
★国民保護に関する情報：Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁） ２０２…
2023年04月13日07時56分
直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下へ避難して下さい。
ミサイルが、０８時００分頃、北海道周辺に落下するものとみられます。直ちに避難して下さい。
全土識別 全土ではない
地域（都道府県） 北海道
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作成部署 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（政府）
発表組織 Ｊ－ＡＬＥＲＴ（消防庁）
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