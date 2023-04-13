【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３３円台前半に上昇した。３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことを受けて、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを早期に停止するとの観測が広がり、ドル売り・円買いが優勢となった。午後５時現在は１３３円１４～２４銭と、前日同時刻比５２銭の円高・ドル安。