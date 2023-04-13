【１面トップ】

〔朝日〕ＡＩ訓練「無断で作品使用」 著作権巡り 米で相次ぐ提訴▽米、ＡＩ規制案を検討

〔毎日〕初のＩＲ 大阪認定へ 政府 長崎は継続審査

〔読売〕人口「自然減」最大７３万人 １２年連続減 総人口１億２４９４万に 「東京一極」に回帰

〔日経〕米半導体、ロシアに流入 侵攻後、１０００億円規模 日経調査 ３／４が中国経由

〔産経〕日本人７５万人減 過去最大 総人口１２年連続減 増加は東京のみ

〔東京〕経産省、１００億円上乗せ発注 電気・ガス代補助事業の管理費 企業選定の１ヵ月後 詳細不明

【他の１面独自記事】

◆衛星破壊実験 反対へ 外相共同声明案 中露けん制〔Ｇ７広島サミット〕（読売）

【共通ニュース】

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◆関電カルテル１３人処分 前社長、特別顧問を辞任

◆財源「税と組み合わせ」も こども家庭庁長官 「異次元対策」巡り

◆花粉症対策「ハクション議連」復活へ １４年ぶり 超党派に

◆マスク氏「スーパーアプリが目標」 ツイッター社消滅 「Ｘ」が吸収（続）