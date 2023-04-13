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１３日の朝刊（都内最終版）☆１

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１３日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年04月13日06時52分

【１面トップ】
〔朝日〕ＡＩ訓練「無断で作品使用」　著作権巡り　米で相次ぐ提訴▽米、ＡＩ規制案を検討
〔毎日〕初のＩＲ　大阪認定へ　政府　長崎は継続審査
〔読売〕人口「自然減」最大７３万人　１２年連続減　総人口１億２４９４万に　「東京一極」に回帰
〔日経〕米半導体、ロシアに流入　侵攻後、１０００億円規模　日経調査　３／４が中国経由
〔産経〕日本人７５万人減　過去最大　総人口１２年連続減　増加は東京のみ
〔東京〕経産省、１００億円上乗せ発注　電気・ガス代補助事業の管理費　企業選定の１ヵ月後　詳細不明
【他の１面独自記事】
◆衛星破壊実験　反対へ　外相共同声明案　中露けん制〔Ｇ７広島サミット〕（読売）
【共通ニュース】
◆黄砂　かすむ列島　長崎や札幌などで観測　きょうも広範囲で飛来か　
◆陸自ヘリ　搭乗１０人どこに　不明１週間　捜索難航　急変２分　複合要因背景？　機体不具合　慎重な見方も
◆関電カルテル１３人処分　前社長、特別顧問を辞任
◆財源「税と組み合わせ」も　こども家庭庁長官　「異次元対策」巡り
◆花粉症対策「ハクション議連」復活へ　１４年ぶり　超党派に
◆マスク氏「スーパーアプリが目標」　ツイッター社消滅　「Ｘ」が吸収（続）

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