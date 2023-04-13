【ブランタイア（マラウイ）ロイター時事】アフリカ南部マラウイのチャクウェラ大統領は１２日、サイクロン「フレディ」による死者が１０００人を超えたと明らかにした。被災者は少なくとも２００万人に上り、５０万人以上が家を失うなどして避難を余儀なくされているという。