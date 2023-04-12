元徴用工解決策の履行開始 一部遺族に賠償金支給―韓国報道
2023年04月12日23時27分
【ソウル時事】日韓の懸案となってきた元徴用工訴訟問題を巡り、韓国政府の解決策履行が始まったと韓国メディアが１２日、原告側の話として報じた。韓国政府傘下の財団が最近、一部原告の遺族に初めて賠償金と遅延利子を支給した。財源は主に韓国企業の寄付で賄われた。
元徴用工解決策の履行開始 一部遺族に賠償金支給―韓国報道
2023年04月12日23時27分
【ソウル時事】日韓の懸案となってきた元徴用工訴訟問題を巡り、韓国政府の解決策履行が始まったと韓国メディアが１２日、原告側の話として報じた。韓国政府傘下の財団が最近、一部原告の遺族に初めて賠償金と遅延利子を支給した。財源は主に韓国企業の寄付で賄われた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル