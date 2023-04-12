【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期に利上げを停止するとの見方が広がった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１６２．２２ドル高の３万３８４７．０１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７４．７８ポイント高の１万２１０６．６６。