【ワシントン時事】米共和党のスコット上院議員（５７）は１２日、ツイッターに掲載した動画で「大統領選に向けた準備委員会を立ち上げる」と述べ、出馬する意向を示した。正式に表明すれば、２０２４年大統領選では共和党初の黒人候補となる。