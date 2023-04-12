【ニューヨーク時事】１２日午前のニューヨーク外国為替市場では、３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが市場予想を下回ったことを受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３３円台前半に上昇した。午前９時現在は１３３円００～１０銭と、前日午後５時比６６銭の円高・ドル安。