西垣が危険球退場 プロ野球・楽天
2023年04月12日22時15分
楽天の西垣雅矢投手は１２日、オリックス２回戦（楽天）の八回に頓宮の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。
西垣が危険球退場 プロ野球・楽天
2023年04月12日22時15分
楽天の西垣雅矢投手は１２日、オリックス２回戦（楽天）の八回に頓宮の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。
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