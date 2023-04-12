新田次郎賞に梶よう子さん
2023年04月12日18時15分
第４２回新田次郎文学賞（新田次郎記念会主催）は１２日、梶よう子さんの「広重ぶるう」（新潮社）に決まった。賞金１００万円。授賞式は５月に東京都内のホテルで行われる。
新田次郎賞に梶よう子さん
2023年04月12日18時15分
第４２回新田次郎文学賞（新田次郎記念会主催）は１２日、梶よう子さんの「広重ぶるう」（新潮社）に決まった。賞金１００万円。授賞式は５月に東京都内のホテルで行われる。
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