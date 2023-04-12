プロ野球速報 （１２日）
2023年04月12日18時25分
＜セ＞
ＤｅＮ ０－１ ヤクル（１回裏、神宮）
阪 神 ０－０ 巨 人（２回表、東京ドーム）
広 島 ０－０ 中 日（２回表、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
オリッ ３－ 楽 天（１回表、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ １－１ 西 武（１回裏、ベルーナドーム）
日ハム ０－０ ソフト（２回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１２日）
2023年04月12日18時25分
＜セ＞
ＤｅＮ ０－１ ヤクル（１回裏、神宮）
阪 神 ０－０ 巨 人（２回表、東京ドーム）
広 島 ０－０ 中 日（２回表、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
オリッ ３－ 楽 天（１回表、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ １－１ 西 武（１回裏、ベルーナドーム）
日ハム ０－０ ソフト（２回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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