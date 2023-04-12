花粉症対策、超党派議連発足へ
2023年04月12日17時53分
超党派の国会議員による「花粉症対策議員連盟（仮称）」の発起人会合が１２日、衆院議員会館で開かれた。自民党の山口俊一衆院議院運営委員長は「今や（患者は）２０００万人を超える。しっかり対策をリードしたい」とあいさつ。２６日に設立総会を開く予定で、政府に対策推進を働き掛ける。
マスク緩和、花粉症増懸念 飛散量、１０年で最多予測も―専門家「心配なら継続を」
発起人の多くが花粉症で、与野党の国対委員長らが名を連ねた。
花粉症対策、超党派議連発足へ
2023年04月12日17時53分
超党派の国会議員による「花粉症対策議員連盟（仮称）」の発起人会合が１２日、衆院議員会館で開かれた。自民党の山口俊一衆院議院運営委員長は「今や（患者は）２０００万人を超える。しっかり対策をリードしたい」とあいさつ。２６日に設立総会を開く予定で、政府に対策推進を働き掛ける。
マスク緩和、花粉症増懸念 飛散量、１０年で最多予測も―専門家「心配なら継続を」
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